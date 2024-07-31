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  • Oba Makarna (OBAMS) kredi derecelendirme notunu duyurdu

Oba Makarna (OBAMS) kredi derecelendirme notunu duyurdu

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a kredi derecelendirme notu hakkında açıklama yaptı.

31 Temmuz 2024 | 20:03
Son Güncellenme: 31 Temmuz 2024 | 20:04
Oba Makarna (OBAMS) kredi derecelendirme notunu duyurdu

Açıklama şöyle: Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından yapılan değerlendirme sonucu Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating notu "BBB+ (tr)" seviyesinden "A+ (tr)" seviyesine revize edilmiş olup, tüm notları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : A+ (tr) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Stabil Görünüm)

Değerlendirmede ise şu notlar yer aldı:

“Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.

• 2023 yıl sonunda yüksek borç ödeme kabiliyeti ile birlikte, 2024 birinci çeyrekte halka arzdan elde edilen kaynak sayesinde sağlanan nakit fazlası pozisyon,
• Net işletme sermayesi ve nakit akışı ölçütlerinde devam eden pozitif eğilim,
• Coğrafi olarak çeşitlendirilmiş ihracat gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki payının yüksek olması,
• Özellikle 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle, paylara ilişkin primler, enflasyona göre düzeltilmiş ödenmiş sermaye ve içsel kaynaklarla desteklenen yeterli özkaynak seviyesi,
• Şirket’in kendi Ar-Ge merkezine sahip olması ile birlikte yeni ürün geliştirme konusundaki kabiliyeti,
• 1966'ya kadar uzanan sektörel deneyim ve faaliyet geçmişi,
• Halka açık bir Şirket olarak Kurumsal Yönetim Uygulamalarına yüksek düzeyde uyum,
• İncelenen dönemlerde düşük kâr marjlarıyla çalışılması,
• Emtia fiyatlarındaki dalgalanmaların kârlılık üzerinde baskı oluşturabilecek olması,
• Tahıl üretiminin kuraklık ve aşırı hava koşullarına karşı kırılganlığının yanı sıra, tarım sektörünün Türkiye'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) içindeki payının yıllar içinde azalması,
• Öncü ekonomik göstergeler küresel çapta ekonomik yavaşlamaya işaret ederken, miktarsal sıkılaştırma tedbirlerinin yurt içinde tüketim artışını kısıtlamayı ve yumuşak iniş sağlamayı hedeflemesi.

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