Oba Makarna (OBAMS) kredi derecelendirme notunu duyurdu

Açıklama şöyle: Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından yapılan değerlendirme sonucu Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating notu "BBB+ (tr)" seviyesinden "A+ (tr)" seviyesine revize edilmiş olup, tüm notları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : A+ (tr) / (Stabil Görünüm)

Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Stabil Görünüm)

Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Stabil Görünüm)

Değerlendirmede ise şu notlar yer aldı:

“Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.

• 2023 yıl sonunda yüksek borç ödeme kabiliyeti ile birlikte, 2024 birinci çeyrekte halka arzdan elde edilen kaynak sayesinde sağlanan nakit fazlası pozisyon,

• Net işletme sermayesi ve nakit akışı ölçütlerinde devam eden pozitif eğilim,

• Coğrafi olarak çeşitlendirilmiş ihracat gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki payının yüksek olması,

• Özellikle 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle, paylara ilişkin primler, enflasyona göre düzeltilmiş ödenmiş sermaye ve içsel kaynaklarla desteklenen yeterli özkaynak seviyesi,

• Şirket’in kendi Ar-Ge merkezine sahip olması ile birlikte yeni ürün geliştirme konusundaki kabiliyeti,

• 1966'ya kadar uzanan sektörel deneyim ve faaliyet geçmişi,

• Halka açık bir Şirket olarak Kurumsal Yönetim Uygulamalarına yüksek düzeyde uyum,

• İncelenen dönemlerde düşük kâr marjlarıyla çalışılması,

• Emtia fiyatlarındaki dalgalanmaların kârlılık üzerinde baskı oluşturabilecek olması,

• Tahıl üretiminin kuraklık ve aşırı hava koşullarına karşı kırılganlığının yanı sıra, tarım sektörünün Türkiye'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) içindeki payının yıllar içinde azalması,

• Öncü ekonomik göstergeler küresel çapta ekonomik yavaşlamaya işaret ederken, miktarsal sıkılaştırma tedbirlerinin yurt içinde tüketim artışını kısıtlamayı ve yumuşak iniş sağlamayı hedeflemesi.