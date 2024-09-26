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Oba Makarna (OBAMS) temettü tarihi ve miktarını duyurdu

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. genel kurulda onaylanan temettü kararını duyurdu. Peki, Oba Makarna ne zaman ve ne kadar temettü dağıtacak? İşte detaylar:

26 Eylül 2024 | 07:30
Son Güncellenme: 26 Eylül 2024 | 09:45
Oba Makarna (OBAMS) temettü tarihi ve miktarını duyurdu

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. KAP'a genel kurulun temettü kararını bildirdi. Buna göre şirket pay başına brüt 0,6434862 TL, net 0,5791375 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Ekim, ödeme tarihi ise 17 Ekim 2024. Şirketten yapılan bildirim şöyle:
Şirketimizin, 25.09.2024 Çarşamba günü saat 14:00'da Divan Otel Mücahitler Mahallesi Sani Konukoğlu Bulvarı No: 92/A 27090, Şehitkamil, Gaziantep,Türkiye adresinde yapılan 2023 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 

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Oba Makarna (OBAMS) temettü tarihi ve miktarını duyurdu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (26 Eylül)
Borsada bugün iki şirket temettü dağıtacak (26 Eylül)
1000 Yatırımlar Holding'den (BINHO) halka arz açıklaması
SPK'dan yeni bülten: 1 halka arz ve 1 bedelsiz onayı var
Sun Tekstil (SUNTK) temettü tarihini duyurdu
Oba Makarna'dan (OBAMS) geri alım işlemlerine ilişkin açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
Tüpraş (TUPRS) kesin temettü tarihi ve miktarını duyurdu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (24 Eylül)
Borsada bugün 'olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında' açıklama yapan 5 şirket
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