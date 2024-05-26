Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) ne zaman borsada işlem görecek?

Onur Yüksek Teknoloji halka arzında yurt içi gerçek ve tüzel kişi olarak 1.534.483 yatırımcı, 3.353 yabancı gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 50 yerli kurumsal yatırımcı ve 2 yabancı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 1.537.888 yatırımcıya 19.730.000 TL nominal değerli paylar dağıtıldığı duyurulmuştu. Şirketin payları bu hafta borsada işlem görecek. İşlem başlangıç tarihi 28 Mayıs 2024 Salı günü.

Bu konuda KAP'a yapılan bildirimde şu bilgi paylaşılmıştı: Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin (Şirket) 19.730.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 62.830.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 28/05/2024 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 49,50 TL baz fiyat, "ONRYT.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.