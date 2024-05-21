Osmanlı Yatırım'dan (OSMEN) bedelsiz açıklaması

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bedelsiz (yüzde 1809,98170) sermaye artışı için SPK'ya başvuru yapıldığını duyurdu. Şirketten KAP'a yapılan bildirimde şöyle denildi:

Şirketimizin 26.04.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin İç kaynaklardan (Geçmiş Yıllar Karları) karşılanmak suretiyle 379.057.391 TL artırılarak 20.942.609 TL'den 400.000.000 TL'ye yükseltilmesi kapsamında düzenlenen ihraç belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6.maddesinin yeni haline uygun görüş verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na 21.05.2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.