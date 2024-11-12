Osmanlı Yatırım'dan temettü avansı kararı

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den (OSMEN) dün KAP'a yapılan bildirime göre şirket pay başına brüt 0,0876884 TL, net 0,0789195 TL kar payı avansı ödeme kararı aldı. Kar payı avansı hak kullanım tarihi 29 Ocak 2025, ödeme tarihi ise 31 Ocak 2025. Şirketten dün KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Yönetim Kurulu'nun 11.11.2024 tarihli toplantısında, 27.5.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul'unda verilen yetkiye dayanarak 01.01.2024-30.09.2024 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem karından TTK'ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan 35.000.000 TL'sının (Net 31.500.000 TL) sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine dağıtılmak üzere 29.01.2025 tarihinden itibaren hisse başına % 87,6884 (Net % 78,9195) oranında Kar Payı Avansı dağıtılmasına, katılanlarm oy birliği ile karar verilmiştir.

