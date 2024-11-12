ARA
DOLAR
34,33
-0,03%
DOLAR
EURO
36,62
-0,01%
EURO
GRAM ALTIN
2890,65
-0,13%
GRAM ALTIN
BIST 100
9276,78
1,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Osmanlı Yatırım'dan temettü avansı kararı

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) dün (11 Kasım) KAP'a yönetim kurulunun temettü avansı kararını duyurdu.

12 Kasım 2024 | 00:46
Son Güncellenme: 12 Kasım 2024 | 00:47
Osmanlı Yatırım'dan temettü avansı kararı

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den (OSMEN) dün KAP'a yapılan bildirime göre şirket pay başına brüt 0,0876884 TL, net 0,0789195 TL kar payı avansı ödeme kararı aldı. Kar payı avansı hak kullanım tarihi 29 Ocak 2025, ödeme tarihi ise 31 Ocak 2025. Şirketten dün KAP'a yapılan bildirim şöyle:
Yönetim Kurulu'nun 11.11.2024 tarihli toplantısında, 27.5.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul'unda verilen yetkiye dayanarak 01.01.2024-30.09.2024 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem karından TTK'ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan 35.000.000 TL'sının (Net 31.500.000 TL) sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine dağıtılmak üzere 29.01.2025 tarihinden itibaren hisse başına % 87,6884 (Net % 78,9195) oranında Kar Payı Avansı dağıtılmasına, katılanlarm oy birliği ile karar verilmiştir.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2890,65 -0,13%
  • ALTIN ONS 2619,34 -0,1%
  • BIST 100 9276,78 1%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,708 0,042%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39265 0,01329%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96 -1,4902%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,3252 -0,0292%
  • EURO/DOLAR 1,0656 0,0028%
  • EURO/TURK LIRASI 36,6201 -0,0074%
  • STERLIN/DOLAR 1,2871 0,0307%
Borsa Haberleri
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (11 Kasım)
Borsada dün sermaye artırımı kararı alan 2 şirket
Osmanlı Yatırım'dan temettü avansı kararı
Yeni bir bedelsiz kararı var: Yüzde 1527
Sasa 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına karışık başladı
THY yolcu rakamlarını açıkladı
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Borsa, altın, döviz... En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.11.2024)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 6796
Reeder Teknoloji’den olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (7 Kasım)
GERİ
İLERİ
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (11 Kasım)
Borsada dün sermaye artırımı kararı alan 2 şirket
Osmanlı Yatırım'dan temettü avansı kararı
Yeni bir bedelsiz kararı var: Yüzde 1527
Sasa 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına karışık başladı
THY yolcu rakamlarını açıkladı
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Borsa, altın, döviz... En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.11.2024)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 6796
Reeder Teknoloji’den olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (7 Kasım)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL