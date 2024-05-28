Osmanlı Yatırım (OSMEN) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Kesinleşti

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler dün (27 Mayıs) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na Genel Kurul'da kesinleşen temettü kararını duyurdu. Buna göre şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 3,3305304 TL, net 2,9974773 TL temettü ödeyecek. Her bir taksit net 0,9991591 TL olacak. İlk taksit için kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi bu hafta, 29 Mayıs 2024. Ödeme tarihi ise 31 Mayıs 2024. Diğer iki taksit için kar payı hak kullanım tarihleri sırasıyla 29 Temmuz ve 25 Ekim. Ödeme tarihleri ise 31 Temmuz ve 31 Ekim.

OSMEN'DEN TEMETTÜ AÇIKLAMASI

Genel Kurul onayına gelen temettü teklifi şöyleydi:

2023 yıl sonu karından dağıtılacak olan brüt 69.750.000 TL, net 62.775.000 TL için 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden kar payı brüt 3,330531 TL; net 2,997478 TL olacaktır.

Brüt Kar payı avansı 23.250.000 TL 31.01.2024 - 02.02.2024 tarihinde ödenmiş olup;

31.05.2024 tarihinde brüt 23.250.000 TL,

31.07.2024 tarihinde brüt 23.250.000 TL,

31.10.2024 tarihinde brüt 23.250.000 TL ödenecektir.