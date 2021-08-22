Pandemiyle artan talep, ilk altı ayda otomotiv şirketlerinin güçlü ciro ve kârlara ulaşmasını sağladı. Matrah güncellemesi ise fiyatlarda yüzde 3 ila 17’lik düşüş sağlayarak talebi artırabilir.

Ancak yüksek kur ve kredi maliyetleri ile çip krizi ve tedarik sıkıntıları sektörü olumsuz etkileyebilir. Son dönemde otomotiv sektörü, ÖTV matrah güncellemesiyle oldukça gündemde.

Değişikliğe göre; bin 600 cm3 silindir hacmine kadar matrahı 92 bin TL’ye kadar olan araçlarda yüzde 45, bin 600 cm3 silindir hacmine kadar matrahı 92 bin TL- 150 bin TL arası araçlarda yüzde 50 ÖTV uygulanacak.

50 kW elektrikli motora sahip, motor silindir hacmi bin 800 cm3’ü geçmeyen ve yüzde 45 ÖTV dilimine dâhil, ÖTV matrahı 85 bin TL olan hibrit araçlarda ise matraha esas sınır 114 bin TL’ye yükseltildi.

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