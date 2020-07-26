Otomotiv sektörü 2020 yılına iyi bir giriş yapmış ama mart ayında ülkemize de ulaşan koronavirüs salgını nedeniyle işler tersine dönmüştü.

Nisan ve mayıs aylarında satışlar geçen yılki düzeyinin altına inmişti. Fakat düşük faiz ortamının etkisiyle haziran ayında satışlar yeniden yükselişe geçti. Böylece ilk altı aylık döneme ait veriler de geçen yılki seviyesinin üzerinde gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce’nin verdiği bilgilere göre, 2020 ilk altı ayda Türkiye otomobil ve hafif ticari araç (HTA) toplam satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 artarak 254 bin 68 adet oldu.

Otomobil satışları yüzde 30 artışla 203 bin 595 adede, HTA satışları yüzde 30,2 artışla 50 bin 473 adede ulaştı. 2020 Haziran’da ise toplam satışlar 2019 Haziran’a göre yüzde 66,3 artarak 70 bin 973 adede yükseldi.

Otomotiv satışları yüzde 58,4 artışla 57 bin 67 adet, HTA satışları yüzde 108,7 artışla 13 bin 906 adet olarak gerçekleşti.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.