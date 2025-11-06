ARA
Ramazan Bayramı 2026 ne zaman? Ramazan Bayramı takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimine göre, Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihleri ile Ramazan Bayramı'nın tarihleri kesinleşti. Peki Ramazan Bayramı 2026 ne zaman? Ramazan Bayramı takvimi


Son Güncellenme:
Ramazan Bayramı 2026 ne zaman? Ramazan Bayramı takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 yılı dini günler takvimi, oruç ibadetini yerine getirecek milyonlarca Müslüman için Ramazan ayının başlangıç ve Ramazan Bayramı tarihlerini netleşti. İşte 2026 yılı Ramazan Bayramı'na ilişkin bilgiler:

2026 Ramazan Bayramı Takvimi

TarihHaftanın GünüAçıklama
19 Mart 2026PerşembeRamazan Bayramı Arifesi (Yarım gün resmi tatil)
20 Mart 2026CumaRamazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026CumartesiRamazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026PazarRamazan Bayramı 3. Günü

Bayramın 20 Mart Cuma günü başlamasıyla birlikte, arife günü (19 Mart Perşembe) ve hafta sonu tatili de eklenince, çalışanlar ve öğrenciler için toplamda yaklaşık 3,5 günlük bir tatil imkanı oluşmaktadır.

2026 Kurban Bayramı Tarihleri

TarihHaftanın GünüAçıklama
26 Mayıs 2026SalıKurban Bayramı Arifesi (Yarım gün resmi tatil)
27 Mayıs 2026ÇarşambaKurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026PerşembeKurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026CumaKurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026CumartesiKurban Bayramı 4. Günü (Bayramın son günü)

Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs Çarşamba günü başlamasıyla birlikte, arefe günü olan 26 Mayıs Salı günü yarım gün tatildir. Bayramın 30 Mayıs Cumartesi günü sona ermesi nedeniyle, 25 Mayıs Pazartesi günü izin alan çalışanlar ve öğrenciler, arife günü dahil olmak üzere 9 güne yakın bir tatil yapma fırsatı yakalayabilirler.

2026 Resmi Tatil Günleri Özeti

Resmi TatilTarihHaftanın Günü
Yılbaşı1 Ocak 2026Perşembe
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı23 Nisan 2026Perşembe
Emek ve Dayanışma Günü1 Mayıs 2026Cuma
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı19 Mayıs 2026Salı
Demokrasi ve Millî Birlik Günü15 Temmuz 2026Çarşamba
Zafer Bayramı30 Ağustos 2026Pazar
Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım Gün)28 Ekim 2026Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı29 Ekim 2026Perşembe

 

 

 

