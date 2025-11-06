Ramazan Bayramı 2026 ne zaman? Ramazan Bayramı takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 yılı dini günler takvimi, oruç ibadetini yerine getirecek milyonlarca Müslüman için Ramazan ayının başlangıç ve Ramazan Bayramı tarihlerini netleşti. İşte 2026 yılı Ramazan Bayramı'na ilişkin bilgiler:

2026 Ramazan Bayramı Takvimi

Tarih Haftanın Günü Açıklama 19 Mart 2026 Perşembe Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün resmi tatil) 20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. Günü 21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Günü 22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. Günü

Bayramın 20 Mart Cuma günü başlamasıyla birlikte, arife günü (19 Mart Perşembe) ve hafta sonu tatili de eklenince, çalışanlar ve öğrenciler için toplamda yaklaşık 3,5 günlük bir tatil imkanı oluşmaktadır.

2026 Kurban Bayramı Tarihleri

Tarih Haftanın Günü Açıklama 26 Mayıs 2026 Salı Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün resmi tatil) 27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1. Günü 28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2. Günü 29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3. Günü 30 Mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4. Günü (Bayramın son günü)

Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs Çarşamba günü başlamasıyla birlikte, arefe günü olan 26 Mayıs Salı günü yarım gün tatildir. Bayramın 30 Mayıs Cumartesi günü sona ermesi nedeniyle, 25 Mayıs Pazartesi günü izin alan çalışanlar ve öğrenciler, arife günü dahil olmak üzere 9 güne yakın bir tatil yapma fırsatı yakalayabilirler.

2026 Resmi Tatil Günleri Özeti