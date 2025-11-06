Ramazan Bayramı 2026 ne zaman? Ramazan Bayramı takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 yılı dini günler takvimi, oruç ibadetini yerine getirecek milyonlarca Müslüman için Ramazan ayının başlangıç ve Ramazan Bayramı tarihlerini netleşti. İşte 2026 yılı Ramazan Bayramı'na ilişkin bilgiler:
2026 Ramazan Bayramı Takvimi
|Tarih
|Haftanın Günü
|Açıklama
|19 Mart 2026
|Perşembe
|Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün resmi tatil)
|20 Mart 2026
|Cuma
|Ramazan Bayramı 1. Günü
|21 Mart 2026
|Cumartesi
|Ramazan Bayramı 2. Günü
|22 Mart 2026
|Pazar
|Ramazan Bayramı 3. Günü
Bayramın 20 Mart Cuma günü başlamasıyla birlikte, arife günü (19 Mart Perşembe) ve hafta sonu tatili de eklenince, çalışanlar ve öğrenciler için toplamda yaklaşık 3,5 günlük bir tatil imkanı oluşmaktadır.
2026 Kurban Bayramı Tarihleri
|Tarih
|Haftanın Günü
|Açıklama
|26 Mayıs 2026
|Salı
|Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün resmi tatil)
|27 Mayıs 2026
|Çarşamba
|Kurban Bayramı 1. Günü
|28 Mayıs 2026
|Perşembe
|Kurban Bayramı 2. Günü
|29 Mayıs 2026
|Cuma
|Kurban Bayramı 3. Günü
|30 Mayıs 2026
|Cumartesi
|Kurban Bayramı 4. Günü (Bayramın son günü)
Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs Çarşamba günü başlamasıyla birlikte, arefe günü olan 26 Mayıs Salı günü yarım gün tatildir. Bayramın 30 Mayıs Cumartesi günü sona ermesi nedeniyle, 25 Mayıs Pazartesi günü izin alan çalışanlar ve öğrenciler, arife günü dahil olmak üzere 9 güne yakın bir tatil yapma fırsatı yakalayabilirler.
2026 Resmi Tatil Günleri Özeti
|Resmi Tatil
|Tarih
|Haftanın Günü
|Yılbaşı
|1 Ocak 2026
|Perşembe
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|23 Nisan 2026
|Perşembe
|Emek ve Dayanışma Günü
|1 Mayıs 2026
|Cuma
|Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|19 Mayıs 2026
|Salı
|Demokrasi ve Millî Birlik Günü
|15 Temmuz 2026
|Çarşamba
|Zafer Bayramı
|30 Ağustos 2026
|Pazar
|Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım Gün)
|28 Ekim 2026
|Çarşamba
|Cumhuriyet Bayramı
|29 Ekim 2026
|Perşembe