BOTAŞ personel alımı şartları neler? BOTAŞ 223 işçi alımı başvuruları ne zaman alınacak?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından yayımlanan 223 kişilik personel alımı ilanı, kamu sektöründe kariyer düşünen adaylar için büyük bir önem taşıyor. Alımlar, Türkiye genelinde çeşitli şehirlerdeki teknik, idari ve denetim pozisyonlarını kapsamaktadır. İşte personel alımına ilişkin tüm başvuru detayları ve şartlar:

BOTAŞ Personel Alımı Başvuru Tarihleri ve Kanalı

Detay Bilgi Toplam Kontenjan 223 Personel Başvuru Başlangıç Tarihi 10 Kasım 2025 Başvuru Bitiş Tarihi 14 Kasım 2025 (23:59) Başvuru Kanalı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden (E-Devlet ile giriş zorunludur). Başvuru Şekli Yalnızca elektronik ortamda (dijital) kabul edilecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Alım Yapılacak Başlıca Kadrolar ve Şartlar

BOTAŞ, alımları lisans ve önlisans mezunları arasından, teknik ve idari alanlarda yapacaktır.

Kadro/Unvan Yaklaşık Kadro Sayısı Genel Mezuniyet Seviyesi Önemli Şartlar Mühendis 65 Kişi Lisans İlgili mühendislik bölümlerinden mezuniyet. Bazı kadrolar için YDS'den en az "C" seviyesinde İngilizce puanı şartı. Teknisyen 88 Kişi Önlisans İlgili teknik programlardan mezuniyet. Saha ve şantiye ortamında çalışmaya engel bir durumu olmamak. Uzman Yardımcısı 25 Kişi Lisans İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk, Matematik, İstatistik gibi bölümlerden mezuniyet. YDS şartı olabilir. Büro Görevlisi 3 Kişi Önlisans / Lisans İlgili idari bölümlerden mezuniyet. Müfettiş Yardımcısı 2 Kişi Lisans İlgili fakülte veya bölümlerden mezuniyet ve YDS şartı.

Genel Başvuru Şartları:

Yaş Şartı: Başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

KPSS Puanı: İlana konu pozisyonlar için belirtilen KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Nakil Yasağı: İşe başlayacak personelin ilk üç yıl boyunca nakil (yer değişikliği) talebinde bulunamayacağı belirtilmiştir.

Sınav: İŞKUR'dan gelen nihai listedeki adaylar mülakata davet edilecek ve mülakatta 70 puan altı alanlar başarısız sayılacaktır.

Alımların yapılacağı iller arasında Ankara, İstanbul (Silivri), Aksaray (Sultanhanı), Adana, Bursa, Kayseri, Trabzon gibi birçok farklı il ve ilçe bulunmaktadır.

Başvuru yapmayı düşündüğünüz kadro veya ilanı için İŞKUR'da yayımlanacak olan tam metin ilanı detaylı olarak incelemeniz en doğrusudur.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYIN.