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Oyak Çimento'dan (OYAKC) bedelsiz açıklaması

SPK'nın dünkü bültenine göre kuruldan bedelsiz sermaye artırımı ( yüzde 289,99999) onayı alan son şirketler arasında Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. de bulunuyor. Şirket bugün KAP'a konuya ilişkin bildirimde bulundu.

29 Kasım 2024 | 10:04
Oyak Çimento'dan (OYAKC) bedelsiz açıklaması

Oyak Çimento'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 1.246.578.406 TL'den tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %290 oranında artırılarak 4.861.655.783 TL'ye çıkarılması nedeniyle yapılacak 3.615.077.377 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışına ilişkin pay ihracı ve bununla ilgili olarak Esas Sözleşme'nin 7. Maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 28.11.2024 tarihinde onaylanmış ve 2024/54 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. İlgili bedelsiz sermaye artışına ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur.

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Oyak Çimento'dan (OYAKC) bedelsiz açıklaması
Piyasaların gözü bugün bu verilerde
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (29 Kasım)
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda en iyi sonuçları elde eden 17 şirket
Sasa Polyester’in (SASA) sermaye artırımına onay geldi
THY'den "BIST Katılım Endeksi" açıklaması
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
SPK'dan yeni bülten: 9 bedelsiz, 1 bedelli (tahsisli) onayı var
SPK'dan 4 para cezası, 1 kişiye suç duyurusu
SPK’dan 77 internet sitesine erişim engeli kararı
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