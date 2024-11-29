Oyak Çimento'dan (OYAKC) bedelsiz açıklaması

Oyak Çimento'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 1.246.578.406 TL'den tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %290 oranında artırılarak 4.861.655.783 TL'ye çıkarılması nedeniyle yapılacak 3.615.077.377 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışına ilişkin pay ihracı ve bununla ilgili olarak Esas Sözleşme'nin 7. Maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 28.11.2024 tarihinde onaylanmış ve 2024/54 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. İlgili bedelsiz sermaye artışına ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur.