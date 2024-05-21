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  • Oyak Çimento (OYAKC) bedelsiz kararını duyurdu

Oyak Çimento (OYAKC) bedelsiz kararını duyurdu

Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. yönetim kurulu bedelsiz sermaye artırımı (yüzde 289,99999) kararı aldı.

21 Mayıs 2024 | 01:19
Oyak Çimento (OYAKC) bedelsiz kararını duyurdu

Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.'den dün (20 Nisan) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.05.2024 tarihli kararı ile 2025 yılına kadar müsaade edilmiş kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000,-TL olduğu göz önüne alınarak, halihazırda 1.246.578.406.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, sermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanmak suretiyle, mevcut çıkarılmış sermayenin %290 oranında, 3.615.077.377,-TL artırılarak 4.861.655.783,-TL'ye çıkarılmasına, artırım neticesinde oluşacak payların ortaklarımıza kaydi pay olarak bedelsiz dağıtılmasına, sermaye artırımı ile ilgili tüm işlemlerin ifası ve tescili için Şirket Yönetimi'nin yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

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