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Oyak Çimento (OYAKC) bedelsiz tarihi belli oldu

Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC) SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı (yüzde 289,99999) almıştı. Şirket, dün akşam KAP'a bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihine ilişkin açıklama yaptı.

04 Aralık 2024 | 00:32
Oyak Çimento (OYAKC) bedelsiz tarihi belli oldu

Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC) bedelsiz tarihini duyurdu. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 5 Aralık Perşembe olarak açıklandı. Şirketten yapılan KAP bildirimi şöyle: 
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 1.246.578.406 TL'den tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %290 oranında artırılarak 4.861.655.783 TL'ye çıkarılması nedeniyle yapılacak 3.615.077.377 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışına ilişkin pay ihracı ve bununla ilgili olarak Esas Sözleşme'nin 7. Maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmış olup, 28.11.2024 tarih ve 2024/54 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. İlgili bedelsiz sermaye artışına ilişkin SPK tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni ve İhraç Belgesi ekte sunulmuştur. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 05.12.2024' tür.
 

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ABD'de Güney Kore borsa yatırım fonları düşüşte
3 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
SPK ihraç verilerini yayınladı: İşte istatistikler
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (2 Aralık)
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme olacak (3 Aralık)
CW Enerji (CWENE) bedelsiz tarihi belli oldu
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Ebebek mağaza sayısını duyurdu
Doğanlar Mobilya'nın (DGNMO) Düzce GES yatırımı devreye alındı
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