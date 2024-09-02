Özata Denizcilik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?

Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzında 13 milyon 350 bin lot payın dağıtılacağı duyurulmuştu. Özata Denizcilik’in halka arzında 618.855 adet yurt içi bireysel yatırımcıya ve 93 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 618.948 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi. Halka arz sonuçları şöyle:

ÖZATA DENİZCİLİK HALKA ARZ SONUÇLARI

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Özata Denizcilik") paylarının halka arzında 27-28-29 Ağustos 2024 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlanmış ve satışa sunulan 13.350.000 TL nominal değerli B grubu payların yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede, Özata Denizcilik paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 2,67 katı 17.854.274 TL nominal değerli talep ve yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 5,04 katı 33.668.897 TL nominal değerli talep toplanmıştır. Toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,86 katı 51.523.171 TL nominal değerli talep toplanmıştır.

Özata Denizcilik’in paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 105,00 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.401.750.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Özata Denizcilik’in 13.350.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 618.855 adet yurt içi bireysel yatırımcıya ve 93 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 618.948 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Halka arza ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında ekte yer almaktadır.

KAÇ LOT DAĞITTI?

Halka arzda 13.350.000 TL nominal değerli B grubu payların yatırımcılara dağıtımı gerçekleşti. Bireysel yatırımcıya 11-13 lot düşmesi bekleniyor.