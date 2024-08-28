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Özata Denizcilik (OZATD) halka arz tarihleri: Kaç lot dağıtacak?

SPK'dan halk arz onayı alan son şirketler arasında Özata Denizcilik de bulunuyor. Özata Denizcilik halka arzında süreç dün (27 Ağustos) başladı. İşte Özata Denizcilik halka arzıyla ilgili detaylar ve şirketten yapılan açıklama...

28 Ağustos 2024 | 02:21
Özata Denizcilik (OZATD) halka arz tarihleri: Kaç lot dağıtacak?

Yalova Tersaneler Bölgesi’nde gemi ve deniz aracının tamir, bakım ve onarım hizmetleri ile gemi dönüştürme hizmetlerini sağlayan Özata Denizcilik halka arzında pay başına 105,00 TL sabit fiyatla 27-28-29 Ağustos 2024 tarihlerinde talep toplanıyor. "Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle talep toplama 27 Ağustos’ta başlayan halk arz 29 Ağustos 2024 Perşembe günü sona erecek.

Halka arzda Özata Denizcilik’in mevcut çıkarılmış sermayesinin 60 milyon TL’den 71 milyon 350 bin TL’ye çıkarılması planlanıyor. Halka arz, 11 milyon 350 bin TL nominal değerli payların sermaye artırımı, 2 milyon TL nominal değerli payların ise ortak satışıyla gerçekleşecek ve toplam 13 milyon 350 bin TL nominal değerli payların satışında, % 50’si yurt içi bireysel yatırımcıya, % 50’si ise yurt içi kurumsal yatırımcıya tahsis edilecek. Halka arzın yaklaşık 1 milyar 401 milyon TL büyüklükte olması hedeflenirken halka arz sonrası halka açıklık oranının ise % 18,71 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

HALKA ARZ NOTLARI

  • Halka Arz Fiyatı 105,00 TL
  • Talep Toplama Tarihi 27-28-29 Ağustos 2024
  • Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermayesi 60.000.000 TL

KAÇ LOT DAĞITACAK?

  • Halka Arz Miktarı 13.350.000 lot (Sermaye Artırımı: 11.350.000 TL / Ortak Satışı: 2.000.000 TL)
  • Aracılık Yöntemi En İyi Gayret Aracılığı
  • Halka Arz Büyüklüğü 1.401.750.000 TL
  • Halka Açıklık Oranı %18,71
  • Halka Arz Talep Toplama Yöntemi Sabit Fiyatla Talep Toplama
  • Planlanan Tahsisat  Grupları Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar - %50 / Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar - %50
  • Taahhütler Şirket ve Ortaklar için 1 yıl satmama ve bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmama taahhüdü

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven halka arza ilişkin olarak şunları söylüyor: “Dünya üzerinde gemi sayısının artışı ve gemi ömürlerinin uzaması bakım onarım işlerinin de artmasına sebep olmakta ve içerisinde bulunduğumuz sektörün gelişimini desteklemektedir. Türkiye’deki gemiler için de yaş ortalamalarının uzaması söz konusu. Uluslararası mevzuat gereği her geminin 5 yılda bir ağır bakım, 2 yılda bir ise ara bakım yaptırması zorunludur. Gemiler, bu bakımları yaptırmadıkları takdirde Uluslararası Denizcilik kuralları gereği faaliyetlerini sürdüremezler. Bakım-onarım büyüklüğü 2023 yılında 41.000.000 DWT’ye yükselmiştir. Özata Denizcilik olarak bu küresel pazardaki payımızı güçlendirmek adına, 2024 yılı ilk çeyrek itibariyle toplam 1 milyar 648 milyon TL’lik özkaynağımızla faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Sektörümüzün önemli markalarından biri olarak, büyüme ivmemize hız vermek ve bugüne dek kendi imkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızda bize ortak olacak değerli yatırımcılarımızla birlikte, Türkiye ekonomisine katma değer sağlamak için halka arzımızı gerçekleştiriyoruz. Halka arzdan alacağımız güçle elde edeceğimiz gelirin bir kısmını üst yapı ve alt yapı yatırımları ile GES yatırımlarımızda kullanmayı hedefliyoruz. Halka arzımızla birlikte sürdürülebilir büyümemizi devam ettirerek sektörümüzdeki payımızı ve yatırımlarımızı artırmaya odaklanacağız.”
 

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Galata Wind (GWIND) temettü ödeme tarihi
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (26 Ağustos)
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