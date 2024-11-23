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  • Özyaşar Tel'den (OZYSR) 'haber ve söylentilere' ilişkin açıklama

Özyaşar Tel'den (OZYSR) 'haber ve söylentilere' ilişkin açıklama

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş.'den (OZYSR) KAP'a 'haber ve söylentilere ilişkin' açıklama var.

23 Kasım 2024 | 11:36
Özyaşar Tel'den (OZYSR) 'haber ve söylentilere' ilişkin açıklama

Özyaşar Tel, GES Projesi haberlerine ilişkin bugün KAP'a açıklama yaptı. Şirketten KAP'a yapılan bildirimde "Özyaşar Tel ve Galvanizleme San.A.Ş.'nin GES (Güneş Enerjisi Santrali) Yatırımına ilişkin olarak 02/10/2024 tarihinde Malatya İli, Hekimhan İlçesi, Akmağara Köyü, 107 Ada, 49 Parsel'den arsa alımı yapıldığını kamuoyu ile paylaşmıştık. Söz konusu yatırıma ilişkin olarak bazı mecralarda projenin iptal edildiğine yönelik bilgilere yer verilmiştir. Arsa alımı tamamlanmış ve Rhofa Enerji Mühendislik San.ve Tic.A.Ş. ile sözleşme imzalanmış olup, yatırımla ilgili süreçlerimiz devam etmektedir.  Yatırım aşamaları ile ilgili gelişmeler konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir" denildi.
 

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Özyaşar Tel'den (OZYSR) 'haber ve söylentilere' ilişkin açıklama
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (22.11.2024)
Borsa, altın, dolar, fonlar... Bu hafta yatırım araçlarının performansı
Çimentaş (CMENT) temettü teklifini duyurdu
Borsa şirketi, yatırımcıları zarara uğratanların tespiti için SPK’ya başvurdu
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Koç Metalurji’den (KOCMT) geri alım programı açıklaması
Akfen Yenilenebilir Enerji’den (AKFYE) sermaye artırımı açıklaması
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