Özyaşar Tel'den (OZYSR) 'haber ve söylentilere' ilişkin açıklama

Özyaşar Tel, GES Projesi haberlerine ilişkin bugün KAP'a açıklama yaptı. Şirketten KAP'a yapılan bildirimde "Özyaşar Tel ve Galvanizleme San.A.Ş.'nin GES (Güneş Enerjisi Santrali) Yatırımına ilişkin olarak 02/10/2024 tarihinde Malatya İli, Hekimhan İlçesi, Akmağara Köyü, 107 Ada, 49 Parsel'den arsa alımı yapıldığını kamuoyu ile paylaşmıştık. Söz konusu yatırıma ilişkin olarak bazı mecralarda projenin iptal edildiğine yönelik bilgilere yer verilmiştir. Arsa alımı tamamlanmış ve Rhofa Enerji Mühendislik San.ve Tic.A.Ş. ile sözleşme imzalanmış olup, yatırımla ilgili süreçlerimiz devam etmektedir. Yatırım aşamaları ile ilgili gelişmeler konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir" denildi.

