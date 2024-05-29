Özyaşar Tel halka arzına kaç kişi katıldı? Ne zaman borsada işlem görecek?

Özyaşar Tel payları bugünden (29 Mayıs) itibaren borsada işlem görecek. Borsa İstanbul'dan 27 Mayıs'ta açıklamada şu bilgi paylaşılmıştı: Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş.'nin (Şirket)31.200.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 103.200.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 29/05/2024 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 28,00 TL baz fiyat, "OZYSR.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

HALKA ARZ SONUÇLARI: KAÇ KİŞİ KATILDI?

Özyaşar Tel paylarının halka arzı 23-24 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşmişti. Halka arz edilen 26.000.000 TL nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 5.200.000 TL nominal değerli payların tamamı ile birlikte toplam 31.200.000 TL nominal payın satışı gerçekleşti. Toplam halka arz büyüklüğü 873.600.000 TL olarak gerçekleşti. KAP bildirimine göre halka arz borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadı. Mükerrer talep taramasının ardından 54.364.684 nominal değerli pay karşılığı 1.564.428 adet emir ile toplam 1.522.211.152 TL talep kabul edildi.



