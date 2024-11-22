Papilon Savunma'dan (PAPIL) bedelsiz açıklaması

Şirketten bedelsiz sermaye artırımı onayına (%500) ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 34.375.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin; 92.438.995,87 TL'si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından (TMS/TFRS düzenlemelerine uygun hazırlanan finansal tabloları uyarınca 92.438.995,87 TL Sermaye Düzeltmesi Farkları hesabından), 77.236.710,00 TL'si Hisse Senedi İhraç Primleri Enflasyon Düzeltmesi Farklarından (TMS/TFRS düzenlemelerine uygun hazırlanan finansal tabloları uyarınca 77.236.710,00 TL Paylara İlişkin Primler hesabından) ve 2.199.294,13 TL'si Yasal Yedekler Enflasyon Düzeltmesi Farklarından (TMS/TFRS düzenlemelerine uygun hazırlanan finansal tabloları uyarınca 2.199.294,13 TL Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler hesabından) karşılanmak suretiyle %500 oranında artırılarak 206.205.000 TL'ye çıkarılmasına yönelik Esas Sözleşmesi'nin 6.maddesine ilişkin tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 21 Kasım 2024 tarih ve 2024/53 sayılı SPK Bülteninde yayımlanmıştır.

SPK'nın son bülteni dün akşam yayınlandı. SPK, 21 Kasım tarihli bültenine göre 17 şirketin sermaye artırımını onayladı, 5 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.