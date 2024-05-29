Pasifik Gayrimenkul (PSGYO) temettü teklifini açıkladı

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., bugün (29 Mayıs) KAP'a yaptığı bildirimde Genel Kurul onayına sunulacak temettü teklifini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada "Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı karının dağıtımına ilişkin 100.000.000 TL (Pay paşına 0,06 TL) temetü ödenmesi yönünde önerimizin yapılacak 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir" denildi Buna göre pay başına brüt 0,0609756 TL, net 0,0609756 TL ödenmesi genel kurul onayına sunulacak.