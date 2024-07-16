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Pasifik GYO’dan (PSGYO) bedelsiz açıklaması

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bugün KAP'a sermaye artırımına ilişkin SPK onayıyla ilgili açıklama yaptı.

16 Temmuz 2024 | 15:17
Pasifik GYO’dan (PSGYO) bedelsiz açıklaması

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu 07.06.2024 tarihli toplantısında 5.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.640.000.000 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere toplam 3.160.000.000 TL artırılarak 4.800.000.000 TL' ye çıkarılması; bedelsiz sermaye artırımı ve şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadili doğrultusunda güncelleme kararı almıştır. SPK başvurusu sonrasında ihraç belgesi onaylanmıştır. Diğer gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.

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