Pasifik GYO (PSGYO) bedelsiz kararını açıkladı

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bugün (30 Mayıs) KAP'a yaptığı bildirimde bedelsiz sermaye artırımı kararını (yüzde 204,87804) duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: Şirketimiz Yönetim Kurulu 29.05.2024 tarihli toplantısında 5.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.640.000.000 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere toplam 3.360.000.000 TL artırılarak 5.000.000.000 TL' ye çıkarılması; bedelsiz sermaye artırımı ve şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadili doğrultusunda güncelleme kararı almıştır. İzin ve onay verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na en kısa sürede başvuru yapılacaktır. Diğer olası güncellemeler ayrıca duyurulacaktır.