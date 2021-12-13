Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının 9-10 Aralık tarihlerinde yapılan halka arzında toplam büyüklük 1,1 milyar TL oldu.

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzı için 9-10 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan talep toplamada 1,1 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşıldı.

Pasifik GYO paylarının mevcut halka arzında fiyat 16.38 TL olarak açıklanmıştı.

Tera Yatırım’dan KAP’a yapılan açıklamada Pasifik GYO’nun sermayesinin 200 milyon TL’den 267,5 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 67,5 milyon TL nominal değerli halka arz edilen payın tamamının satıldığı duyuruldu.

Bireysel yatırımcılara tahsisat artırıldı

Halka arzda toplam 48 bin 428 yatırımcıdan halka arz edilen 67,5 milyon TL nominal değerli payların yaklaşık 1,8 katına denk gelen 118,9 milyon TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi geldi.

Açıklamaya göre halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 1,4 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,9 katı talep geldi.

Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılar için nihai tahsisat oranı yüzde 40’dan yüzde 55,9’a yükseltildi. Yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen kısım yüzde 20’den yüzde 4,7’ye, yurt içi kurumsal Yatırımcıların nihai tahsisat oranı ise yüzde 40’dan yüzde 39,4’e azaltıldı.