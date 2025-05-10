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Enka İnşaat kar payı avansı kararı aldı

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. dün KAP'a yönetim kurulunun kar payı avansı kararını duyurdu.

10 Mayıs 2025 | 01:34
Son Güncellenme: 10 Mayıs 2025 | 01:39
Enka İnşaat kar payı avansı kararı aldı

Enka İnşaat'ın açıklamasına göre şirket pay başına brüt 0,3166666 TL, net 0,2691666 TL kar payı avansı kararı aldı. Kar payı avansı hak kullanım tarihi 11 Haziran, ödeme tarihi 13 Haziran. Şirket, daha önce 16 Nisan 2025’te hisse başına brüt 2,00 TL, net 1,70 TL nakit temettü dağıtmıştı.

Enka, yönetim kurulunun kararını KAP'a şöyle duyurdu:

Yönetim Kurulu, 28.03.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul'unda verilen yetkiye dayanarak, 01.01.2025-31.03.2025 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem kârından TTK'ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan 1.900.000.000.- TL'sinin 6.000.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine dağıtılmak üzere 11.06.2025 tarihinden itibaren hisse başına brüt % 31,6666 net % 26,9166 oranında Kâr Payı Avansı dağıtılmasına karar vermiştir.

 

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