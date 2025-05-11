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Yüzde 4'ten yüzde 2645'e... Geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 8 şirket

Borsa İstanbul'da 5-11 Mayıs tarihleri arasında 8 şirket farklı oranlardaki bedelsiz sermaye artırımı kararlarını ya da SPK başvurularını KAP'a bildirdi. İşte o şirketler

11 Mayıs 2025 | 12:08
Son Güncellenme: 11 Mayıs 2025 | 12:21
Yüzde 4'ten yüzde 2645'e... Geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 8 şirket

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (HLGYO)
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'dan (HLGYO) KAP'a yapılan açıklamaya göre şirket net 0,0043478 TL nakit temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Haziran, ödeme tarihi 20 Haziran 2025. Şirket ayrıca kar payından karşılanmak üzere %4,34782 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı da aldı.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. (BINHO)
1000 Yatırımları Holding (BINHO) 5 Mayıs'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yönetim kurulunun (Yüzde 2645) bedelsiz sermeya artırımı kararını duyurdu.

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. (SEKUR)
Şirket yüzde 100 bedelli ve yüzde 150 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu.

MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MHRGY)
KAP'a yapılan açıklamaya göre yüzde 5'i kardan ve %45'i iç kaynaklardan olmak üzere toplam yüzde 50 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. (PASEU)
Şirket yüzde 45 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (OZGYO)
Şirket yüzde 160 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu.

MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEKAG)
Şirket yüzde 1180 bedelsiz için SPK'ya başvuru yaptı.

TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (TNZTP)
Şirket dün 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı kâr dağıtım sonucunu duyurdu. Açıklamada "2024 yılı yasal kayıtlara göre oluşan net dağıtılabilir kârından 181.500.903,00-TL tutarında bedelsiz kar payı dağıtılacağı kararlaştırılmıştır" denildi. Dağıtılacak bedelsiz kar payı oranı yüzde 83,06. 
 

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