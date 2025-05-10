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SPK'ya bedelsiz başvurusu yaptı: Yüzde 1180

Borsa İstanbul'da bir şirket daha SPK'ya bedelsiz sermaye artırımı başvurusunda bulundu.

10 Mayıs 2025 | 01:14
Son Güncellenme: 10 Mayıs 2025 | 04:06
SPK'ya bedelsiz başvurusu yaptı: Yüzde 1180

Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ (MEKAG) dün (9 Mayıs) KAP'a bedelsiz sermaye artırımı SPK başvurusu hakkında açıklama yaptı. Buna göre şirket  yüzde 1180 bedelsiz için SPK'ya başvuru yaptı. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Yönetim Kurulumuz 15.04.2025 tarihli toplantısında, 62.500.000,00-TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle (i) 333.422.746,00-TL'si "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabında, (ii) 379.863.014,00-TL'si "Hisse Senedi İhraç Primleri" hesabında ve (iii) 24.214.240,00-TL'si "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak üzere 737.500.000,00-TL bedelsiz artırılarak 800.000.000,00-TL'ye yükseltilmesine karar vermiştir. Bu çerçevede, sermaye artırımına ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK başvurusu 9 Mayıs 2025 tarihinde yapılmıştır.

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