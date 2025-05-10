Çelebi'den Hindistan açıklaması

Çelebi Hava Servisi'nden KAP'a yapılan açıklamada "Son günlerde Hindistan-Pakistan sınırında yaşanmakta olan olaylar ve gerilim yakından takip edilmekte olup, bu olayların sınır hattından çok uzakta bulunan bağlı ortaklık ve iştiraklerimizin faaliyet gösterdiği havaalanlarının operasyonları üzerinde önemli bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır" denildi. Şirket, bölgesel gelişmeleri yakından takip ettiğini duyurdu ve önümüzdeki dönemde önemli derecede etki oluşturabilecek bir durum olması halinde kamuoyu bilgilendirileceğini söyledi.

Açıklama şöyle:

Sermayesinin %65'i uluslararası yatırımcılara, %35'i ise Çelebioğlu Ailesi'ne ait Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'nin bünyesinde faaliyet gösteren Şirketimiz; Türkiye, Hindistan, Macaristan, Almanya, Tanzanya ve Endonezya'daki çeşitli havaalanlarında yer hizmetleri ve kargo antrepo faaliyetleri yürütmeye devam etmektedir. Şirketimizin konsolide satış gelirlerinin yaklaşık %35'i Hindistan'daki doğrudan ve/veya dolaylı bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz vasıtasıyla elde edilmektedir. Bu bağlı ortaklıklar ve iştirakler, Hindistan'da bulunan 9 farklı uluslararası havaalanında faaliyet göstermektedir.

Son günlerde Hindistan-Pakistan sınırında yaşanmakta olan olaylar ve gerilim yakından takip edilmekte olup, bu olayların sınır hattından çok uzakta bulunan bağlı ortaklık ve iştiraklerimizin faaliyet gösterdiği havaalanlarının operasyonları üzerinde önemli bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

Önümüzdeki dönemde, bölgedeki gelişmelerin bağlı ortaklık ve iştiraklerimizin faaliyetleri üzerinde önemli derecede etki oluşturabilecek bir duruma yol açması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuoyu bilgilendirilecektir. İş bu açıklama, yatırımcılarımızın doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini teminen gerçekleştirilmektedir.





