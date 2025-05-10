Bu hafta en çok kazandıranlar, kaybettirenler

- BIST 100 endeksi, en düşük 9.032,54 puanı ve en yüksek 9.421,36 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,43 üstünde 9.390,51 puandan tamamladı.
- Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,72 artışla 4 bin 150 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,69 yükselişle 28 bin 55 liraya çıktı.
- Geçen hafta sonu 6 bin 770 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,67 artarak 6 bin 951 liraya yükseldi.
- Bu hafta ABD doları yüzde 0,49 artarak 38,7450 liraya çıkarken, avro yüzde 0,38 azalışla 43,7070 liraya indi.
- Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,66, emeklilik fonları yüzde 1,82 değer kazandı.
- Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,64 ile "hisse senedi" fonları oldu.