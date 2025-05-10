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Bu hafta en çok kazandıranlar, kaybettirenler

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,43 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,49, altının gram fiyatı ise yüzde 2,72 artış, avro/TL yüzde 0,38 azalış kaydetti.

10 Mayıs 2025 | 04:39
Bu hafta en çok kazandıranlar, kaybettirenler
  • BIST 100 endeksi, en düşük 9.032,54 puanı ve en yüksek 9.421,36 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,43 üstünde 9.390,51 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,72 artışla 4 bin 150 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,69 yükselişle 28 bin 55 liraya çıktı.
  • Geçen hafta sonu 6 bin 770 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,67 artarak 6 bin 951 liraya yükseldi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,49 artarak 38,7450 liraya çıkarken, avro yüzde 0,38 azalışla 43,7070 liraya indi.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,66, emeklilik fonları yüzde 1,82 değer kazandı.
  • Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,64 ile "hisse senedi" fonları oldu.
     
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  • ALTIN GRAM - TL 4143,32 0,88%
  • ALTIN ONS 3324,77 0,56%
  • BIST 100 9390,51 1,2%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,374 -0,364%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39387 0,10162%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 82,5 -0,2512%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,7611 0,3287%
  • EURO/DOLAR 1,1251 0,208%
  • EURO/TURK LIRASI 43,602 0,5521%
  • STERLIN/DOLAR 1,33035 0,44168%
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9 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Hem nakit temettü hem bedesiz kararı aldı
SPK'ya bedelsiz başvurusu yaptı: Yüzde 1180
Borsa İstanbul'dan 5 hisse için tedbir kararı (9 Mayıs)
Şişecam'dan bilanço değerlendirmesi
Enka İnşaat kar payı avansı kararı aldı
Ülker CEO'sundan bilanço yorumu
Ülker Bisküvi temettü teklifini duyurdu (2025)
Çelebi'den Hindistan açıklaması
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli onayı, 13 suç duyurusu
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Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
GERİ
İLERİ
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