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Borsa İstanbul'dan 5 hisse için tedbir kararı (9 Mayıs)

Borsa İstanbul'dan dün (9 Mayıs) KAP'a yapılan açıklamalara göre Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında 5 hisse için tedbir kararları alındı. Açıklamalar şöyle:

10 Mayıs 2025 | 01:53
Son Güncellenme: 10 Mayıs 2025 | 04:06
Borsa İstanbul'dan 5 hisse için tedbir kararı (9 Mayıs)

SMRVA.E (Sümer Varlık Yönetim A.Ş.) payları 12/05/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/06/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

EDIP.E (Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ) paylarında 12/05/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/06/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

BRKVY.E (Birikim Varlık Yönetim A.Ş.) ve SURGY.E (Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı) payları 12/05/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/06/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Yatırım Aracı ve Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması

Borsa İstanbul'dan yapılan bir diğer açıklama ise şöyle:

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAFKR.E) payında 12/05/2025 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Emir İptali, Miktar Azaltımı ve Fiyatı Kötüleştirme Yasağı" tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 11/06/2025'tir.

 Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAFKR.E) payının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 12/05/2025 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır. (Tablo için tıklayın)

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