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Pasifik Teknoloji'den yeni satın almaya ilişkin açıklama var

Pasifik Teknoloji, akıllı ve güvenli şehirler, güvenli ve nitelikli belgeler, kimlik yönetimi ve biyometri alanlarında uzman, Türkiye ve KKTC’nin yanı sıra Orta Doğu, Afrika ve Asya pazarlarında faaliyet gösteren Proline Bilişim Sistemleri ve Ticaret AŞ'nin yüzde 51'ini satın aldı.

01 Şubat 2025 | 00:09
Pasifik Teknoloji'den yeni satın almaya ilişkin açıklama var

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pasifik Teknoloji, Proline'ın alımını Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında Proline Bilişim Sistemleri ve Ticaret AŞ’nin, SPK lisanslı bir şirket tarafından yapılan değerleme üzerinden iskonto uygulanarak yüzde 51 hissesinin satın alınmasına ve hisse devir sürecinin başlatılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, Proline şirketinin değerinin 430 milyon 589 bin 96 lira olduğu ve satın alma işleminin yüzde 12,91 iskonto uygulanarak gerçekleştirileceği ifade edildi.

Açıklamaya göre akıllı ve güvenli şehirler, güvenli ve nitelikli belgeler, kimlik yönetimi ve biyometri alanında uzmanlaşan Proline, Orta Doğu, Afrika ve Asya odaklı bir strateji izliyor. Proline'ın hayata geçirdiği projeler arasında Katar'ın başkenti Doha'nın güvenliğinin tek bir merkezden yönetilmesi, İstanbul Havalimanı projesinin fiziksel güvenlik altyapısının kurulması ve bakımı, Sosyal Güvenlik Kurumu Biyometrik Kimlik Doğrulama Projesi'nde kullanılmak üzere BioPOS cihazının geliştirilmesiyle birlikte hasta kimlik doğrulamasının parmak damar izi ile gerçekleştirilmesi, TC kimlik kartlarının yanı sıra e-pasaport ve e-ehliyeti kapsayan süreçlerin hayata geçirilmesi yer alıyor.

Yine açıklamaya göre önemli bir Avrupa Birliği projesine de imza atan Proline, geçiş kontrol sistemlerinde dört ayrı biyometri çözümünün ilk kez bir araya getirildiği IDEA4SWIFT projesiyle de iki Excellency Award ödülü aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, stratejik hedefleriyle uyumlu olacağını düşündükleri, hizmet yelpazelerini genişletecek ve yüksek gelişme potansiyeline sahip girişimcilere, ürünlere ve şirketlere yatırım yapacaklarını kaydetti.

Erdoğan, Pasifik Teknolojinin savunma sanayisi başta olmak üzere yazılım, siber güvenlik ve finansal teknolojileri içeren bilişim teknolojilerinde hizmet ağını daha da genişlettiğini de ifade etti.

Proline’ın Pasifik Teknolojinin büyüme stratejisinde önemli bir adım olduğunu aktaran Pasifik Teknoloji Genel Müdürü Ahmet Aslanpınar da "Proline'ın Ar-Ge merkezi tarafından geliştirilen yenilikçi donanım ve yazılım çözümleri, lisanslar ve teknolojiler, grubumuzun varlıklarını ve kabiliyetlerini önemli ölçüde güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

Bu yıl en az iki yeni ürünün pazara sunulmasını ve mevcut kabiliyetlerin uluslararası projelerde konumlandırılmasını içeren iddialı hedeflere sahip olduklarını belirten Aslanpınar, mevcut iş ve projelere ek olarak, bu adımların da ciroya doğrudan önemli katkılar sağlayacağını öngördüklerini ifade etti.

Pasifik Teknolojinin Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük beş teknoloji şirketinden biri olduğunu hatırlatan Aslanpınar, şirket olarak ‘teknolojiyi tasarlama’ azim ve gayretini ilke edindiklerini, tutkuyla çalışmayı başarının temel unsuru olarak gördüklerini kaydetti.

Aslanpınar, Proline'ın gruba katılmasıyla Pasifik Teknolojinin, bölgesel ve küresel pazarlardaki gücünü artırmayı ve yenilikçi çözümleriyle sektöre yön vermeyi sürdüreceğini belirtti.

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