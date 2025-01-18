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Şirketteki işinden istifa eden mühendis bu işi kurdu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinin Sarıyazı köyünde yaşayan Ömer Kandemir, 2023 yılında "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller" projesi kapsamında hibe desteğiyle aldığı "Karacabey merinosu" cinsi 44 gebe koyunla 106 küçükbaştan oluşan sürüsünü 510 başa çıkardı.

18 Ocak 2025 | 11:55
Şirketteki işinden istifa eden mühendis bu işi kurdu

İzmir'de doğup büyüyen, 2012'de Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan 38 yaşındaki Kandemir, 5 yıl boyunca Bursa'daki doğal gaz firmasında çalıştı. İşte  sonrasında anlattıkları:

 

 

1 ÇOCUKLUK HAYALİYDİ

ÇOCUKLUK HAYALİYDİ Çocukluk hayali hayvancılığı yapmak için 2017'de işinden istifa eden, daha sonra Osmaneli'ne bağlı Sarıyazı köyünde bir arkadaşıyla 40 dönüm arazi satın alan Kandemir, burada kendi çabalarıyla ağıl, samanlık ve ev inşa edip anaç koyun yetiştirmeye başladı.

2 HİBE DESTEĞİYLE ALDI

HİBE DESTEĞİYLE ALDI Yaklaşık 100 koyunu ve 6 koçu bulunan sürüsünü büyütmek için 2023'te Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller" projesinden yararlanan Kandemir, hibe desteğiyle "Karacabey merinosu" cinsi 44 gebe koyun ile koç aldı.

3 YEMLERİ DE KENDİSİ ÜRETİYOR

YEMLERİ DE KENDİSİ ÜRETİYOR Sürüsünü 1,5 yılda 500 küçükbaş hayvana kadar çıkaran Kandemir, hayvanlarının beslenmesinde kullanılan yonca, yem bezelyesi ve yulaf gibi bitkilerin büyük bölümünü köyde kiraladığı tarlalarda yetiştiriyor. Kandemir, yetiştirdiği kuzuları Bursa'daki kasaplar ile Et ve Süt Kurumuna satıyor.

4 VETERİNERLİK OKUYOR

VETERİNERLİK OKUYOR 2019'da Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesine kaydolan ve bu yıl 6'ncı sınıfta okuyan Ömer Kandemir, AA muhabirine, çiftliğinde şu an 200 koyun, 10 koç ile 300 kuzu bulunduğunu söyledi.

5 ‘BÜYÜK KEYİF ALIYORUM’

‘BÜYÜK KEYİF ALIYORUM’ Mesleğinden büyük keyif aldığını belirten Kandemir, "Bilinçli hayvancılık yapmak isteyen biri olarak projeden yararlanıp sürüyü büyütmek istedim. Maddi olarak büyük destek sağlanmış oldu. Doğan kuzuları 50-60 günlükken sütten kesiyoruz. 50 kilogram canlı ağırlığa ulaştıklarında, yüzde 55 et randımanıyla kesime gönderiyoruz" dedi. Kandemir, kuzuları sütten kestikten sonra anaçları 1 ay kadar dinlendirdiklerini, daha sonra "flushing" (çiftleşme sezonu öncesinde damızlık dişi koyunlarda yemleme düzeyinin artırılması) yapıp sürüye yeniden koç kattıklarını dile getirdi.

6 GEBELİK SÜRESİ

GEBELİK SÜRESİ Koyunların 150 gün kadar gebe kaldığını anlatan Kandemir, 4-5 yaşlarına gelen anaçların sürüden ayrılıp kasaplık olarak değerlendirildiğini, üretimin devamlılığını sağlamak adına doğan dişi kuzuların her yıl yüzde 20'sini sürüye eklediklerini bildirdi.

7 ‘PROJEDEN BÜYÜK FAYDA GÖRDÜM’

‘PROJEDEN BÜYÜK FAYDA GÖRDÜM’ "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller" projesinden büyük fayda gördüğünü ifade eden Kandemir, sözlerine şöyle tamamladı: "Bu tür projelerin gençler için çok faydalı olduğunu düşünüyorum ve devamlılığını diliyorum. Bu işi kaliteli ve bilinçli yapmak isteyenler için ve ülke hayvancılığına destek olması adına güzel bir şey. Gebe koyun aldığımız için ilk zamanda bile kuzularımız oldu. Üreticiler tarafından değerlendirilmeli diye düşünüyorum."
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