Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var (25 Kasım)

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS)

Şirket pay başına brüt 0,1118421 TL, net 0,1006578 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Kasım, ödeme tarihi ise 27 Kasım 2024.

SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (SDTTR)

Şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 2,2446917 TL, net 2,0202224 TL temettü açıklamıştı. 2. taksit olarak net 0,7575834 TL kar payı dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Kasım, ödeme tarihi ise 27 Kasım 2024.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle: