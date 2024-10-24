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PC İletişim (PCILT) temettü kararı ve tarihini duyurdu

PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) bugün KAP'a genel kurulda onaylanan temettü kararını bildirdi.

24 Ekim 2024 | 18:42
PC İletişim (PCILT) temettü kararı ve tarihini duyurdu

PC İletişim'den bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na kar payı dağıtımına ilişkin genel kurul kararı bildirildi. Buna göre şirket pay başına brüt 0,8449514 TL, net 0,7604562 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Ekim 2024, ödeme tarihi ise 1 Kasım 2024 olacak. Şirketten yapılan açıklamada "Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, kar dağıtımının Yönetim Kurulu'nun ekteki kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kar payı ödeme tarihinin 30 Ekim 2024 olarak belirlenmesine karar verilmiştir" denildi.
 

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24 Ekim borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
PC İletişim (PCILT) temettü kararı ve tarihini duyurdu
Kalekim (KLKIM) bilanço tarihi belli oldu
İndeks Bilgisayar (INDES) kredi derecelendirme notu açıklandı
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Ekim)
Yabancılar borsada 73,6 milyon dolar hisse sattı
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (23 Ekim)
Borsada perşembe günü temettü dağıtacak 1 şirket var (24 Ekim)
Adel Kalemcilik bilanço tarihi belli oldu
Turkcell (TCELL) bilanço tarihi belli oldu
BİM'den pay geri alım programı hakkında açıklama
23 Ekim borsada gün sonu rakamları
Borsada yarın işlem yapacaklara 29 Ekim uyarısı!
22 Ekim borsada gün sonu özeti
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Ekim)
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