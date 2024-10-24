PC İletişim (PCILT) temettü kararı ve tarihini duyurdu

PC İletişim'den bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na kar payı dağıtımına ilişkin genel kurul kararı bildirildi. Buna göre şirket pay başına brüt 0,8449514 TL, net 0,7604562 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Ekim 2024, ödeme tarihi ise 1 Kasım 2024 olacak. Şirketten yapılan açıklamada "Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, kar dağıtımının Yönetim Kurulu'nun ekteki kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kar payı ödeme tarihinin 30 Ekim 2024 olarak belirlenmesine karar verilmiştir" denildi.

