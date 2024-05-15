Pegasus hissesi bölündü mü?

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. sermayesini 388,75995 bedelsiz artırarak 500 milyon TL'ye çıkarma kararı almış ve SPK'dan da onay gelmişti. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. 13 Mayıs'ta ise bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 14 Mayıs 2024 olduğunu duyurmuştu. Dolayısıyla düzeltme sonrası Pegasus hissesi 201,121 TL'den işlem görmeye başladı. Borsa İstanbul bu konuda dün şu bilgilendirmeyi yapmıştı:

PEGASUS SERMAYE ARTIRIMIYLA İLGİLİ TARİHLER

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi: 14 Mayıs 2024

Ödeme Tarihi: 16.05.2024 Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

Kayıt Tarihi: 15.05.2024 Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

BEDELSİZ POTANSİYELİ EN YÜKSEK ŞİRKETLER

Ekonomist Dergisi'nin 13 Mart-13 Nisan 2024 tarihli sayısında 'bedelsiz sermaye artışında en gözde 50 şirket' başlıklı araştırma yer almıştı... Tablodaki şirketlerin bedelsiz sermaye artırımı potansiyeli, şirketlerin 'öz kaynaklar' ve 'ödenmiş sermaye' verilerine göre hesaplandı. Bu veriler hesaplanırken, 26 Mart kapanışı itibarıyla 2023 yılı 12 aylık bilançosunu açıklayan BİST-TÜM şirketleri çalışmaya dahil edildi... İşte Ekonomist arşivinden o tablo:

BU İÇERİK DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR