Peker GYO (PEKGY) bedelsiz tarihi tarihi oldu

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bugün KAP'a 'bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK onayı ve pay dağıtım tarihlerinin belirlenmesi'ne ilişkin açıklama yaptı. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 9 Aralık olarak belirlendi. Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 15.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 669.833.746,99 TL çıkarılmış sermayesinin 2.500.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 1.830.166.253,01 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi ve Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.11.2024 tarih ve 61/1749 sayılı toplantısında onaylanmış olup, onaylı ihraç belgesi ve tadil metni ekte sunulmuştur. 1.830.166.253,01 TL nominal değerli paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 09.12.2024 tarihi olarak belirlenmiştir.