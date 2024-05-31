Pınar Su (PINSU) bedelsiz kararını duyurdu

Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PINSU) dün (30 Mayıs 2024) KAP'a yaptığı bildirimde yönetim kurulunun yüzde 200 bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını duyurdu. Şirketten KAP'a yapılan bildirimde kararla ilgili şu detaylar paylaşıldı:

Yönetim Kurulu tarafından alınan 30.05.2024 tarihli karar uyarınca;

1) Şirketimizin 94.762.708,45 TL (DoksandörtmilyonyediyüzaltmışikibinyediyüzsekizTürkLirasıkırkbeşkuruş) olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. Maddesinin 6. Fıkrası kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere 220.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı aşılarak, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %200 oranında artış ile 189.525.416,90 TL artırılarak 284.288.125,35-TL'ye çıkarılmasına,

2) Artırılacak 189.525.416,90 -TL'lik sermayenin tamamının sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından karşılanmasına,

3) Şirket sermayesinin %200 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, artırılan 189.525.416,90 TL'lik sermayeyi temsil edilen payların tüm pay sahiplerine payları oranında, Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

4) İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına, karar verilmiştir.

Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.