BİST’teki yüzde 42 payıyla yabancı ilgisi tarihi düşük seviyelerdeyken, bu boşluğu yerliler doldurdu. Halka arzların da etkisiyle yerli yatırımcı sayısı 2,7 milyonu aştı. Uzmanlara göre; kaybedilen güven ile kur ve para politikasındaki belirsizlikle yabancı ilgisi düşük kalacak gibi görünüyor.

Türkiye hisse piyasasında 2018’de 2 milyar dolarlık, 2019’da ise 600,8 milyon dolarlık satış yapan yabancıların 2020’deki net çıkışı, son yılların en yükseği olan 4,58 milyar dolara yükseldi.

Oysa 2020’ye başlarken yabancı yatırımcıların elinde 32,4 milyar dolar hisse, 15,4 milyar dolar Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) stoku vardı ve borsadaki payları yüzde 60’ın üzerindeydi.

2020 Mart’tan itibaren COVİD-19 salgınıyla gelişmekte olan ülkelerden (GOÜ) ve TL varlıklardan yüksek portföy çıkışları görüldü.

Türkiye’nin artan CDS primi ve jeopolitik risklere bağlı olarak kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen not indirimleriyle 2020’de borsadaki yabancı payı yüzde 45’lere kadar geriledi. Yılsonunda ise bu oran yüzde 48 oldu.

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