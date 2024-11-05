Reeder'dan KAP'a elektrikli araç bildirimi

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 09.06.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğu açıklamada "reEV Max" elektrikli aracımızın prototip çalışmalarını 2024 yılı içerisinde tamamlayarak, sertifikasyon ve seri üretim hazırlıklarına başlama planımız kamuoyuna duyurulmuştur.

Bu kapsamda, Kasım 2024 itibarıyla aracımızın yol test sürüşlerini tamamlayıp seri üretim için siparişleri vermeyi planladığımızı, aracımızın tip onay test süreçlerine başladığımızı ve lansman ile ön sipariş sürecini 2025 yılının ilk çeyreğinde başlatmayı hedefliyoruz.

"reEV Max" aracımız, 200 km menzile sahip, maksimum 90 km/h hız kapasitesine ulaşabilen dört kişilik binek araçtır. Aracımız, şasi yapısı itibarıyla A1 segmentine de uygun olarak tasarlanmış olup, bu segmente yönelik sertifikasyon, motor ve sürüş geliştirme Ar-Ge çalışmalarına 2025 yılı ikinci çeyreğinde başlanması planlanmaktadır. Elektrikli araç projemiz olan "reEV Max" hakkında daha detaylı bilgiye https://reeder.com.tr/reev-max linkinden ulaşabilirsiniz. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15-1 sayılı Özel Durumlar Tebliği gereğince, elektrikli araç üretimimize ilişkin gelişmeler hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir.