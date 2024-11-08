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Reeder Teknoloji’den olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama

Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR) bugün KAP'a 'Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri' hakkında açıklama yaptı.

08 Kasım 2024 | 09:49
Reeder Teknoloji’den olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Borsa İstanbul A.Ş.'nin 07.11.2024 tarihli E-18454353-100.06-30327 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı ve varsa özel durum bildiriminin yapılması talep edilmektedir. Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.

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Arçelik’ten (ARCLK) İtalya operasyonları hakkında açıklama
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (8 Kasım)
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 2 şirket (7 Kasım)
Koç Holding'ten 3. çeyrek değerlendirmesi
Ülker'den bilanço değerlendirmesi
Emlak Konut GYO katılım bankalarından 3 milyar liralık ek finansman sağladı
Yabancılar borsada alıma geçti
Migros mağaza sayısını duyurdu
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