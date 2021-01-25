Geçen hafta boyunca TL’nin yönünde PPK toplantısı belirleyici oldu.

Toplantıya kadarki süreçte ağırlıklı piyasa beklentisinin PPK toplantısından faiz değişikliği çıkmayacağı yönünde olmasıyla hafta boyunca toplantının kur üzerinde önemli bir etki göstermesi beklenmedi.

Bu noktada toplantı tarihine kadar kurda ağırlıklı olarak 7,30- 7,50 bandı geçerli kalmaya devam etti. Toplantıdan beklenildiği gibi faiz kararı çıkmamasının ardından da kurda önemli bir hareket gözlenmedi.

Uzmanlara göre, bu toplantıda TCMB sınır artış opsiyonunu kullanmayı tercih etseydi TL’nin diğer gelişmekte olan ülke (GOÜ) para birimlerinden de pozitif ayrışarak güç kazanması olası olabilirdi.

Gerçekleşen enflasyon rakamlarına göre hesaplandığında mevcut durumda reel faizin yüzde 2,1 seviyesinde bulunduğu, bunun da TL açısından makul sayılabilecek koruma sağladığı da belirtilen noktalar arasında.