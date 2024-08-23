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Rubenis Tekstil (RUBNS) 10 milyon dolarlık sözleşme duyurdu

Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. dün (22 Ağustos) KAP'a '10 Milyon USD İhracat Siparişi Hakkında' açıklama yaptı.

23 Ağustos 2024 | 00:42
Rubenis Tekstil (RUBNS) 10 milyon dolarlık sözleşme duyurdu

Rubenis Tekstil'den dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: Rubenis Tekstil yurt dışındaki yerleşik bir firmayla toplam 10 milyon USD ( 339.500.000 TL )  tutarlı ihracat satış sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan bu ihracat anlaşmalarına istinaden sevkiyatlar devam etmektedir.  Yapacağımız bu ihracattan ülkemize ciddi döviz girdisi sağlanacaktır. Sağlanacak olan bu döviz girdisi ülkemizin cari açığının azalmasında rol oynayacaktır. Tüm paydaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

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İLERİ
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (22 Ağustos)
Rubenis Tekstil (RUBNS) 10 milyon dolarlık sözleşme duyurdu
SPK'den 2 kişiye geçici işlem yasağı geldi
Turkcell'den hisse geri alımı
Yabancı yatırımcı hisse sattı, tahvil aldı
Smart Güneş'ten (SMRTG) Bulgaristan adımı
Borsada 1 hisse için kredili işlem tedbiri
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket
Kıraç Galvaniz halka arz gelirini nasıl kullanacak?
THY Spor Anonim Şirketi kuruldu
Borsada yön nereye? Yükseliş beklentisi var mı? 3 yorum
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Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
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