Rubenis Tekstil (RUBNS) 10 milyon dolarlık sözleşme duyurdu

Rubenis Tekstil'den dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: Rubenis Tekstil yurt dışındaki yerleşik bir firmayla toplam 10 milyon USD ( 339.500.000 TL ) tutarlı ihracat satış sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan bu ihracat anlaşmalarına istinaden sevkiyatlar devam etmektedir. Yapacağımız bu ihracattan ülkemize ciddi döviz girdisi sağlanacaktır. Sağlanacak olan bu döviz girdisi ülkemizin cari açığının azalmasında rol oynayacaktır. Tüm paydaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.