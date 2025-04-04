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Sabancı Holding (SAHOL) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman?

Hacı Ömer Sabancı Holding, bu yıl temettü açıklayan şirketler arasında. Peki, Sabancı Holding'te temettü ödemeleri ne zaman? İşte detaylar...

03 Nisan 2025 | 13:42
Sabancı Holding (SAHOL) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman?

Temettü, bir şirketin elde ettiği kârın bir kısmını hissedarlarına nakit veya hisse senedi şeklinde dağıtmasıdır. Sabancı Holding de 27 Mart'ta genel kurulda onaylanan temettü kararını KAP'a bildirmişti. Şirket pay başına brüt 3 TL, net 2,55 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan'dı. Şirket ödeme tarihi olarak ise 4 Nisan'ı açıklamıştı. Yani temettü ödemeleri 4 Nisan'da yapılacak.

Şirket KAP'a temettü kararına ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

Şirketimizin 27 Mart 2025 tarihli 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında,

- 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde oluşan ana ortaklık payına düşen 15.474.560.000 TL net konsolide zararın geçmiş yıl kâr/zararları hesabına aktarılmasına,
- Geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere
• Şirketin 2.100.375.969,18 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine nakit olarak; brüt %300,00 ve net %255,00 oranında, ortaklara 6.301.127.907,54-TL (brüt) nakit kâr payı dağıtılmasına,
• Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na brüt 294.736.333,43 TL ödenmesine,
- Kâr dağıtımı sonrasında yasal kayıtlara göre kalan kâr tutarından Kurumlar Vergisi Kanunu md. 5/1-e çerçevesinde ayrılan özel yedek tutarının ayrılması sonrasında kalanın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

- Nakit kâr payının 2 Nisan 2025 tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verildi.

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