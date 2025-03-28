Sabancı Holding temettü kararını duyurdu

Sabancı Holding'den KAP'a yapılan açıklamaya göre pay başına brüt 3 TL, net 2,55 TL kar payı dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan, ödeme tarihi 4 Nisan. Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 27 Mart 2025 tarihli 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında,

- 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde oluşan ana ortaklık payına düşen 15.474.560.000 TL net konsolide zararın geçmiş yıl kâr/zararları hesabına aktarılmasına,

- Geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere

• Şirketin 2.100.375.969,18 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine nakit olarak; brüt %300,00 ve net %255,00 oranında, ortaklara 6.301.127.907,54-TL (brüt) nakit kâr payı dağıtılmasına,

• Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na brüt 294.736.333,43 TL ödenmesine,

- Kâr dağıtımı sonrasında yasal kayıtlara göre kalan kâr tutarından Kurumlar Vergisi Kanunu md. 5/1-e çerçevesinde ayrılan özel yedek tutarının ayrılması sonrasında kalanın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

- Nakit kâr payının 2 Nisan 2025 tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verildi.