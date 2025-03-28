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Sabancı Holding temettü kararını duyurdu

Sabancı Holding bugün KAP'a genel kurulda onaylanan temettü kararını duyurdu.

27 Mart 2025 | 22:09
Sabancı Holding temettü kararını duyurdu

Sabancı Holding'den KAP'a yapılan açıklamaya göre pay başına brüt 3 TL, net 2,55 TL kar payı dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan, ödeme tarihi 4 Nisan. Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 27 Mart 2025 tarihli 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında,

- 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde oluşan ana ortaklık payına düşen 15.474.560.000 TL net konsolide zararın geçmiş yıl kâr/zararları hesabına aktarılmasına,

- Geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere

• Şirketin 2.100.375.969,18 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine nakit olarak; brüt %300,00 ve net %255,00 oranında, ortaklara 6.301.127.907,54-TL (brüt) nakit kâr payı dağıtılmasına,

• Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na brüt 294.736.333,43 TL ödenmesine,

- Kâr dağıtımı sonrasında yasal kayıtlara göre kalan kâr tutarından Kurumlar Vergisi Kanunu md. 5/1-e çerçevesinde ayrılan özel yedek tutarının ayrılması sonrasında kalanın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

- Nakit kâr payının 2 Nisan 2025 tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verildi.

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Anadolu Grubu Holding (AGHOL) temettü kararını duyurdu
Sabancı Holding temettü kararını duyurdu
SPK'dan yeni bülten: 1 şirkete bedelsiz onayı
Doğuş Otomotiv temettü kararını duyurdu (2025)
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 13 şirket
İngiliz Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne kadar hisse sattı?
Borsada dün temettü açıklayan 16 şirket
KAP'a bildirildi: Temettü ve bedelsiz kararı kesinleşti
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BİM, temettü teklifini duyurdu
GERİ
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