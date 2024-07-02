ARA
Bist 100
10343,31
0%
Bist 100
Dolar/TL
32,6648
0,0291%
Dolar/TL
Euro/TL
35,0532
-0,0923%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0732
-0,0791%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2446,16
-0,09%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Sağmen Kardeşler (SEGMN) borsa işlem tarihi: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?

Sağmen Kardeşler (SEGMN) borsa işlem tarihi: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. halka arz olan son 2 şirket arasında. Dün halk arz sonuçları ve borsa işlem tarihi belli oldu.

02 Temmuz 2024 | 01:48
Son Güncellenme: 02 Temmuz 2024 | 01:49
Sağmen Kardeşler (SEGMN) borsa işlem tarihi: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?

Seğmen Kardeşler halka arzı için 26-27-28 Haziran 2024 tarihinde talep toplanmıştı. Halka arzda 534,481 bireysel yatırımcıya pay dağıtıldı. Halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihi ise şöyle:

SEĞMEN KARDEŞLER HALKA ARZ SONUÇLARI

Dün KAP'a yapılan bildirime göre halk arz sonuçları şöyle oldu:

  • Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj San. AŞ'nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 26-27-28 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.
  • Halka arzda birim fiyat 30,00 TL olarak belirlenmiştir. Sermaye artırımı yoluyla halka arz edilen 35.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. 
  • Ortak satışı yoluyla halka arzı planlanan 24.000.000 TL nominal değerli payların satışı iptal edilmiştir.
    Toplam halka arz büyüklüğü 1.050.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

SEĞMEN KARDEŞLER NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Seğmen Kardeşler payları 4 Temmuz'dan itibaren borsada işlem görecek. Dün KAP'a yapılan bildirimde şu bilgi paylaşıldı: Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 179.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 35.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 04/07/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 30,0 TL baz fiyat, "SEGMN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2446,16 -0,09%
  • ALTIN ONS 2329,47 -0,11%
  • BIST 100 10343,31 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 161,645 0,12%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37538 0,11829%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 86,75 1,6674%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,6648 0,0291%
  • EURO/DOLAR 1,0732 -0,0791%
  • EURO/TURK LIRASI 35,0532 -0,0923%
  • STERLIN/DOLAR 1,2633 -0,13439%
Borsa Haberleri
Sağmen Kardeşler (SEGMN) borsa işlem tarihi: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Efor Çay (EFORC) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Borsada bugün 4 şirket için temettü günü (1 Temmuz)
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
Borsada bu hafta temettü vermesi kesinleşmiş 10 şirket
Şok Marketler (SOKM) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Kocaer Çelik (KCAER) temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek?
Ayen Enerji temettü kararını duyurdu
Türk Hava Yolları 900 pilot, 1000 kabin memuru alacak
Borsada bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.06.2024)
Borsada bugün bedelsiz başvurusu yapan 4 şirket
SPK bülteninden: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı var
Beşiktaş'a (BJKAS) bedelli onayı geldi
Şişecam'da yeni yönetim kurulu başkanı belli oldu
GERİ
İLERİ
Sağmen Kardeşler (SEGMN) borsa işlem tarihi: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Efor Çay (EFORC) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Borsada bugün 4 şirket için temettü günü (1 Temmuz)
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
Borsada bu hafta temettü vermesi kesinleşmiş 10 şirket
Şok Marketler (SOKM) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Kocaer Çelik (KCAER) temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek?
Ayen Enerji temettü kararını duyurdu
Türk Hava Yolları 900 pilot, 1000 kabin memuru alacak
Borsada bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.06.2024)
Borsada bugün bedelsiz başvurusu yapan 4 şirket
SPK bülteninden: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı var
Beşiktaş'a (BJKAS) bedelli onayı geldi
Şişecam'da yeni yönetim kurulu başkanı belli oldu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL