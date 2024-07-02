Seğmen Kardeşler halka arzı için 26-27-28 Haziran 2024 tarihinde talep toplanmıştı. Halka arzda 534,481 bireysel yatırımcıya pay dağıtıldı. Halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihi ise şöyle:

SEĞMEN KARDEŞLER HALKA ARZ SONUÇLARI

Dün KAP'a yapılan bildirime göre halk arz sonuçları şöyle oldu:

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj San. AŞ'nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 26-27-28 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 30,00 TL olarak belirlenmiştir. Sermaye artırımı yoluyla halka arz edilen 35.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Ortak satışı yoluyla halka arzı planlanan 24.000.000 TL nominal değerli payların satışı iptal edilmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 1.050.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

SEĞMEN KARDEŞLER NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Seğmen Kardeşler payları 4 Temmuz'dan itibaren borsada işlem görecek. Dün KAP'a yapılan bildirimde şu bilgi paylaşıldı: Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 179.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 35.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 04/07/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 30,0 TL baz fiyat, "SEGMN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

