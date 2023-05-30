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  • Şampiyonluğa ulaşan Galatasaray yayın gelirinden ne kadar kazandı?

Şampiyonluğa ulaşan Galatasaray yayın gelirinden ne kadar kazandı?

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligde 3 sezon aradan sonra ipi göğüsleyen sarı-kırmızılı takım, toplamda 23. şampiyonluğuna ulaştı.

30 Mayıs 2023 | 22:35
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Şampiyonluğa ulaşan Galatasaray yayın gelirinden ne kadar kazandı?

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 3 sezon aradan sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için eleme oynayacak

23'üncü kez Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alabilmek için eleme turunda mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi elemesine 2. turdan dahil olacak. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 16. kez grup aşamasında yer almıştı.

Yayın gelirinden 190 milyon lirayı aşkın para kazandı

Anadolu Ajansı'nın derlemesine göre Galatasaray, Süper Lig'de kazandığı şampiyonlukla yayın gelirinden 190 milyon lirayı aşkın geliri kasasına koydu.

  • Ligde mücadele ettiği için 33,4 milyon lira ''ayak bastı'' parası alan Galatasaray, şu ana kadar 66,9 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi oldu.
  • Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk primi olarak 33,2 milyon, şampiyonluk sayısı dolayısıyla da 62,9 milyon lira gelir elde etti. Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı arasında imzalanan protokol çerçevesinde bu gelirinin 5 milyon lirası, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bölgeye yapılacak konteyner kent projesi için bağışlandı. AA
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