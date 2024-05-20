ARA
Bist 100
10711,37
0,64%
Bist 100
Dolar/TL
32,1997
-0,0169%
Dolar/TL
Euro/TL
35,0157
0,0378%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0864
-0,0474%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2514,67
0,61%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Sanica Isı (SNICA) bedelsiz tarihini duyurdu

Sanica Isı Sanayi A.Ş.'nin bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna SPK'dan gelmişti. Sanica Isı bugün bedelsiz (yüzde 344,44444) tarihini ve detayları duyurdu.

20 Mayıs 2024 | 14:35
Son Güncellenme: 20 Mayıs 2024 | 14:37
Sanica Isı (SNICA) bedelsiz tarihini duyurdu

Sanica Isı Sanayi A.Ş.'nin bedelsiz tarihi belli oldu. SPK geçen haftaki bülteninde Sanica Isı Sanayi AŞ'nin 465 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımına onay vermişti. Şirketten bugün yapılan açıklamada "Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi" olarak 21 Mayıs 2024 duyuruldu.

Bugün Sanica Isı'dan KAP'a yapılan bildirimde "Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) 16.01.2024 tarihinde yapmış olduğumuz Bedelsiz Sermaye Artırımı başvurumuz Kurul'un 16.05.2024 tarih 26/724 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 17.05.2024 tarih E-29833736-105.01.01.01-54119 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir" denildi. Bedelsiz tarihi ise şöyle paylaşıldı:
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi: 21.05.2024
Kayıt Tarihi: 22.05.2024 (Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih)
Ödeme Tarihi: 23.05.2024 (Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih)

 

Etiketler
Sanica Isı (SNICA) hisse haberleri
0
  • ALTIN GRAM - TL 2514,67 0,61%
  • ALTIN ONS 2428,85 0,59%
  • BIST 100 10711,37 0,64%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,726 0,045%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36225 0,07898%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,57 -0,4203%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,1997 -0,0169%
  • EURO/DOLAR 1,0864 -0,0474%
  • EURO/TURK LIRASI 35,0157 0,0378%
  • STERLIN/DOLAR 1,26989 -0,01693%
Günün En Çok Okunanları
Bakan duyurdu, Amasya'daki işletmenin faaliyeti durduruldu
Türk arama kurtarma ekibi, İran'a intikal için yola çıktı
Türk arama kurtarma ekibi, İran'a intikal için yola çıktı
TÜİK 21 sözleşmeli personel alacak: İşte başvuru ve sınav tarihleri
TÜİK 21 sözleşmeli personel alacak: İşte başvuru ve sınav tarihleri
Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) halka arz tarihi, fiyatı: Kaç lot dağıtacak?
Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) halka arz tarihi, fiyatı: Kaç lot dağıtacak?
Türk Hava Yolları'nın (THY) 2033 hedefi
Türk Hava Yolları'nın (THY) 2033 hedefi
ODTÜ, Türk denizlerinin röntgenini çeken deneyin sonuçlarını açıkladı
ODTÜ, Türk denizlerinin röntgenini çeken deneyin sonuçlarını açıkladı
Kabine bugün toplanacak: Masada hangi konular var?
Kabine bugün toplanacak: Masada hangi konular var?
Özyaşar Tel ve Galvanizleme ne üretiyor? Sahibi kim?
GERİ
İLERİ
Bakan duyurdu, Amasya'daki işletmenin faaliyeti durduruldu
Türk arama kurtarma ekibi, İran'a intikal için yola çıktı
TÜİK 21 sözleşmeli personel alacak: İşte başvuru ve sınav tarihleri
Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) halka arz tarihi, fiyatı: Kaç lot dağıtacak?
Türk Hava Yolları'nın (THY) 2033 hedefi
Türk arama kurtarma ekibi, İran'a intikal için yola çıktı
TÜİK 21 sözleşmeli personel alacak: İşte başvuru ve sınav tarihleri
Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) halka arz tarihi, fiyatı: Kaç lot dağıtacak?
Türk Hava Yolları'nın (THY) 2033 hedefi
ODTÜ, Türk denizlerinin röntgenini çeken deneyin sonuçlarını açıkladı
TÜİK 21 sözleşmeli personel alacak: İşte başvuru ve sınav tarihleri
Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) halka arz tarihi, fiyatı: Kaç lot dağıtacak?
Türk Hava Yolları'nın (THY) 2033 hedefi
ODTÜ, Türk denizlerinin röntgenini çeken deneyin sonuçlarını açıkladı
Kabine bugün toplanacak: Masada hangi konular var?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL