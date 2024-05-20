Sanica Isı Sanayi A.Ş.'nin bedelsiz tarihi belli oldu. SPK geçen haftaki bülteninde Sanica Isı Sanayi AŞ'nin 465 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımına onay vermişti. Şirketten bugün yapılan açıklamada "Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi" olarak 21 Mayıs 2024 duyuruldu.

Bugün Sanica Isı'dan KAP'a yapılan bildirimde "Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) 16.01.2024 tarihinde yapmış olduğumuz Bedelsiz Sermaye Artırımı başvurumuz Kurul'un 16.05.2024 tarih 26/724 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 17.05.2024 tarih E-29833736-105.01.01.01-54119 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir" denildi. Bedelsiz tarihi ise şöyle paylaşıldı:

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi: 21.05.2024

Kayıt Tarihi: 22.05.2024 (Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih)

Ödeme Tarihi: 23.05.2024 (Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih)