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Sanica Isı (SNICA) hissesi bölündü mü?

Bugün Google'da yanıtı aranan sorular arasında Sanica Isı hissesi bölündü mü sorusu da var... Çünkü, Sanica bedelsiz sermaye artırımı başvurusunda bulunmuş ve SPK'dan da onay gelmişti. Sanica Isı hisse fiyatında bugün düzeltme oldu.

21 Mayıs 2024 | 10:44
Sanica Isı (SNICA) hissesi bölündü mü?

SPK geçen haftaki bülteninde Sanica Isı Sanayi AŞ'nin 465 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımına onay vermişti. Şirketten dün yapılan açıklamada ise "Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi" olarak 21 Mayıs 2024 duyuruldu. Sanica Isı hissesinde bugün düzeltme oldu. Borsa İstanbul'da 21 Mayıs'ta KAP'a yapılan açıklamada şu bilgi verildi:
SNICA.E %344,44444 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 8,267 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

BEDELSİZ TARİHLER TARİHLERİ

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi: 21.05.2024
Kayıt Tarihi: 22.05.2024 (Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih)
Ödeme Tarihi: 23.05.2024 (Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih)
 

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Sanica Isı (SNICA) hisse haberleri
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