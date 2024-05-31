Sarkuysan'dan (SARKY) bedelsiz ve nakit temettü kararı

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Genel Kurul'da onaylanan kar payı dağıtım kararını duyurdu. Kabul edilen teklif nakit ve pay biçiminde kar payı verilmesini öngörüyor. Nakit kar payı brüt 0,4444444 TL, net 0,3999999 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Haziran ve ödeme tarihi 11 Haziran. Kabul edilen teklif ayrıca %20,00 pay biçiminde kâr payı verilmesini içeriyor.

Şirketten yapılan açıklama şöyle: Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 31.12.2023 tarihli Konsolide Gelir Tablosundaki kârından, Ödenecek Vergiler ve Genel Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra bağışların eklenmesiyle bulunan 1.391.798.530,-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının Esas Sözleşmemizin 25.maddesine göre ekte ki tabloda görüldüğü şekilde dağıtılmasını ve ortaklarımıza %40,00 net nakit kâr payı ve %20,00 pay biçiminde kâr payı verilmesini, nakit kâr payı dağıtım tarihinin 07.06.2024 olarak belirlenmesini, pay biçiminde dağıtılacak kâr payının yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılmasını,tensiplerinize arz ederiz. Bu teklifimiz kabul edildiği takdirde 500.000.000,-TL'lik Ödenmiş Sermayemizin her 1,-TL nominal değerli hissesine Brüt %44,44 (0,4444 TL), Net %40,00 (0,4000 TL) nakit kâr payı verilecek, 100.000.000 TL bedelsiz pay olarak, hisseleri oranında, yasal sürecin tamamlamasını takiben hissedarlarımıza dağıtılacaktır. Saygılarımızla, Yönetim Kurulu



