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Sasa Polyester'dan (SASA) devlet yardımı hakkında açıklama

Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'den bugün KAP'a 'PTA,Polimer Cips ve Elyaf Yatırımlarına İlişkin Devlet Yardımının Devam Ettiği Hakkında' açıklama yaptı.

02 Eylül 2024 | 10:27
Son Güncellenme: 02 Eylül 2024 | 10:32
Sasa Polyester'dan (SASA) devlet yardımı hakkında açıklama

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: 

31 Ağustos 2024 tarihli ve 32648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 30 Ağustos 2024 tarihli ve 8905 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 06.12.2023 tarihli ve 7913 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan 06.12.2023 tarihli ve 7913 sayılı karar mükerrer yayımlanmış bir karar olup Şirketimizin Adana tesislerindeki saf teraftalik asit (PTA) ve polimer/cips üretim tesisi yatırımına ilişkin teşvik unsurları 24.11.2020 tarihli ve 3200 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (belge tarihi 04.01.2021); elyaf üretim tesisi yatırımına ilişkin teşvik unsurları ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen 13.09.2023 tarihli ve 558498 sayılı teşvik belgesi (10.03.2024 tarihli ve 32485 sayılı Resmi Gazete'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan "1/9/2023-31/12/2023 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri" başlıklı Tebliğ'de Sıra N493'de gösterilen yatırım teşvik belgesi) kapsamında devam etmektedir.

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