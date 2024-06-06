Sasa Polyester (SASA) bu sabah 'bedelsiz' kararını duyurdu

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yönetim kurulunun bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu. Sasa Polyester yüzde 700 bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. İşte şirketten KAP'a yapılan açıklamanın detayları:

SASA'DAN BEDELSİZ AÇIKLAMASI



27 Mart 2024 tarihli KAP duyurusunda özetle; Yönetim Kurulumuzun 5.321.653.794,10 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 37.251.576.558,70 TL artırılmak suretiyle 42.573.230.352,80 TL'ye yükseltilmesine ve ortaklarımızın elinde bulundurdukları beher paya %700 oranında bedelsiz pay verilmesine karar verildiği duyurulmuştu. Söz konusu kararı takiben devam eden tahsisli sermaye artırımı işlemlerinin sonuçlanması ve Şirket çıkarılmış sermayesinin 5.410.014.118,10 TL'ye yükselmiş olması nedeniyle bedelsiz sermaye artırımına ilişkin anılan Yönetim Kurulu kararı aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

Şirketimizin 6 Haziran 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantılarında özetle;

-Sermaye Piyasası Kurulunun 7 Mart 2024 tarih ve 2024/14 sayılı bülteninde duyurulan enflasyon muhasebesi düzeltme farkından doğan kaynağın sermayeye ilave edilebilmesine ilişkin ilke kararları kapsamında, 60.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, mevcut durumda 5.410.014.118,10 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 37.870.098.826,70 TL artırılmak suretiyle 43.280.112.944,80 TL'ye yükseltilmesine,

-İç kaynaklardan yapılacak 37.870.098.826,70 TL tutarındaki sermaye artışının; TFRS'ye uygun olarak hazırlanan enflasyona göre düzeltilmiş finansal tablolara göre; 23.844.985.000,00 TL'sinin Geçmiş Yıl Kârlarından, 9.157.015.000,00 TL'sinin Sermaye Düzeltme Farklarından, 4.868.098.826,70 TL'sinin Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına,

-VUK uyarınca hazırlanan enflasyona göre düzeltilmiş yasal kayıtlara göre ise; 29.258.834.507,27 TL'sinin Geçmiş Yıl Kârlarından, 8.611.264.319,43 TL'sinin Sermaye Düzeltme Farklarından karşılanmasına,

-Çıkarılacak yeni payların tamamının pay sahiplerine dağıtım tarihindeki payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına, bu çerçevede ortaklarımızın elinde bulundurdukları beher paya %700 oranında bedelsiz pay verilmesine

-Sermaye artırım işlemleri çerçevesinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.