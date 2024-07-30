Sasa Polyester (SASA) kredi derecelendirme notunu duyurdu

Sasa'dan KAP'dan yapılan açıklamada "JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan çalışma sonucu Şirketimiz için oluşturulan Kredi Derecelendirme Notu ekte yer almaktadır" denildi.

Raporda şöyle deniyor:

“SASA Polyester Sanayi A.Ş.” JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.

• Polyester sektöründe küresel bir üretici olarak farklı sektörlere hizmet veren çeşitli ürün yelpazesi ile operasyonel genişlemeyi sürdürmesi,

• Tamamlanan ve devam eden büyük yatırımların verimlilik ve kârlılık üzerindeki olumlu katkısı,

• Verimliliği destekleyen düşük işletme oranı seviyesi,

• Güçlü Ar-Ge merkezi ve yeni ürün-marka oluşturma gücü,

• Uluslararası finans kaynaklarına erişim kabiliyeti,

• Halka açık bir şirket olarak Kurumsal Yönetim Uygulamalarına yüksek düzeyde uyum,

• Erdemoğlu Holding'in saygın markası ve grup şirketleri arasında oluşan sinerji,

• Devam eden negatif serbest nakit akışı ve net işletme sermayesi sebebiyle faaliyetler ve devam eden yatırımlar için dış finansman ihtiyacı oluşması,

• Sektördeki agresif Çin stratejisinin bir sonucu olarak teşviklerin katkısına rağmen karlılıkta hafif düşüş,

• Uzun vadeli bir profili korumakla birlikte, 2023 yılında kaldıraç ve karşılama göstergelerinde bozulma,

• Sektöre paralel olarak yüksek düzeydeki ithalat bağımlılığı,

• Öncü ekonomik göstergeler küresel çapta ekonomik yavaşlamaya işaret ederken, miktarsal sıkılaştırma tedbirlerinin yurt içinde tüketim artışını kısıtlamayı ve yumuşak iniş sağlamayı hedeflemesi.

Esas itibariyle yukarıdaki hususlar kapsamında “SASA Polyester Sanayi A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu ‘A+ (tr)’ olarak teyit edilmiş olup tüm notları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : A+ (tr) / (Stabil Görünüm)

Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1 (tr) / (Stabil Görünüm)

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Stabil Görünüm)

Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Stabil Görünüm)

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